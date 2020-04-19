تمكنت عناصر الشرطة اليوم الأحد بولاية مستغانم من إنقاذ شخص قام بإضرام النار بجسده في ساحة عمومية بولاية مستغانم، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "تم بتاريخ اليوم 19 أفريل 2020 تداول مقطع فيديو عبر شبكة الفايسبوك وبعض المواقع الإلكترونية، يُظهر شخصا يحمل في يده قارورة من سائل سريع الالتهاب، مهددا بإضرام النار بجسده، وذلك بساحة عمومية ببلدية حجاج دائرة سيدي لخضر بولاية مستغانم".

وأضاف نفس المصدر أن "القضية تعود لتاريخ 19 أفريل 2020 في حدود الساعة العاشرة و 30 دقيقة صباحا، وعلى إثر دورية لعناصر الشرطة لفت انتباههم تواجد ثلاثة أشخاص على متن مركبة على مستوى محطة نقل المسافرين، حيث بعد التحري معهم تبين أن صاحب السيارة يمارس نشاط تجاري غير مرخص، يتمثل في نقل الأشخاص بطريقة غير شرعية، مع مخالفة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-69 الصادر بتاريخ 21-03-2020 المتضمن تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه المخالفة".

وتابع البيان أنه "في حدود الساعة ال10 و45 دقيقة صباحا من ذات اليوم، تقدم صاحب السيارة إلى محيط مقر الأمن الحضري أين قام برش نفسه بمادة سريعة الالتهاب مهددا بإضرام النار في جسده بغرض الضغط على أفراد الشرطة لاسترجاع وثائق المركبة"، مشيرا إلى أنه "ورغم المحاولات العديدة من طرف شرطيين بالزي المدني لإقناعه بالعدول عن هذا الفعل، إلا أنه قام بإضرام النار بجسده، ليسارع بعدها الشرطيان إلى التدخل حيث تمكنا من إخماد النار، ما مكن من إنقاذ حياته وتحويله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الإستشفائية بسيدي علي، أين تلقى الإسعافات الطبية، حيث أن حالته الصحية بعيدة عن الخطر".

وحسب ذات البيان فقد تم إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بالوقائع.