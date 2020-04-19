جدد رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي مطالبه للاتحاد الأوروبي بإصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو لإظهار تضامن الاتحاد الأوروبي في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقال كونتي في مقابلة صحفية، إن إصدار مثل هذه السندات ليس القصد منه مشاركة الدين الإيطالي الفردي السابق أو اللاحق.

وقال كونتي إنه يتعين على ألمانيا وهولندا تغيير وجهات نظرهما لإظهار أن أوروبا تتكلم بلسان واحد.

وقالت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مدعومة من هولندا إنها لا تعتبر السندات المشتركة لمنطقة اليورو الطريق الصحيح لدعم الإنفاق الصحي ودعم خطط الإنقاذ الاقتصادي في تكتل عملة اليورو المكون من 19 دولة.