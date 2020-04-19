دعا مواطنون إدارة التلفزيون العمومي الجزائري إلى إرسال فرقة تقنية تابعة له، تقوم بإعداد روبورتاج عبر مختلف المستشفيات ليوضح للرأي العام المحلي بولاية عنابة، كغيرها من ولايات الوطن التي خصت بنشر تقارير تلفزيونية، حول الوضع الوبائي وفيروس كورونا بمستشفياتها .كما سيسمح تقرير التلفزيون العمومي، الذي يبث خلال النشرات الإخبارية بوضع حد للإشاعات ويقدم عرضا حول مختلف الوسائل الصحية التي استفادت منها الولاية من تجهيزات ومخابر لمواجهة الوباء. وأضاف هؤلاء المواطنون أن نشر هذا التقرير في أقرب وقت سيزرع الطمأنينة في النفوس، ويضع حدا للإشاعات والتضارب في الأرقام التي تتناقلها مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.