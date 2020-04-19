وافق لاعبو روما وأفراد طاقمه التدريبي على التنازل عن رواتبهم لمدة أربعة أشهر لمساعدة النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم على تجاوز آثار الأزمة التي سببها تفشي فيروس كورونا.



وتوقفت مباريات الدوري الإيطالي الأول منذ التاسع من مارس آذار الماضي ولا يعرف بعد موعد عودة نشاط البطولة من جديد.

وقال روما في بيان يوم الأحد إن اللاعبين سيتنازلون عن الرواتب المستحقة لهم عن الفترة ما بين مارس ونهاية الموسم الحالي في جوان.

وأشار النادي أيضا إلى أن اللاعبين سيساهمون في دفع بقية رواتب العاملين الآخرين في النادي الذين أحيلوا إلى البرنامج الحكومي للتأكد من حصولهم على أجورهم الشهرية.

كما أعلنت إدارة النادي تنازلها عن حصة من رواتبها.

وسبق أن وافق لاعبو يوفنتوس وبارما وكالياري على تقليص رواتبهم.