أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقلّ عن 165.069 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة استندت إلى مصادر رسمية.

وشُخّصت أكثر من مليونين و363210 إصابات رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء، وهذا العدد لا يعكس سوى جزءا من عدد المصابين فعليا إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفى. ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 625.128 شخص.

ومنذ التعداد الذي أجري الأحد الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر، تم تسجيل 6476 وفاة جديدة و72873 إصابة إضافية حول العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي الولايات المتحدة (2926) والمملكة المتحدة (596) وإيطاليا (433).

والولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة نهاية فيفري هي الدولة الأكثر تضرّراً جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، وتجاوزت الحصيلة فيها 40500 وفاة من أصل أكثر من 740 ألف إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 67052 شخصا على الأقل.

والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 23660 وفاة من أصل 178972 إصابة، ثم إسبانيا مع 20453 وفاة من أصل 195944 إصابة، وفرنسا مع 19718 وفاة من أصل 152894 إصابة، والمملكة المتحدة مع 16060 وفاة من أصل 120067 إصابة.

بلغت الوفيات في أوروبا الأحد الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر 103255 حالة من أصل مليون و170258 إصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 42114 وفاة (775825 إصابة) وفي آسيا 6971 وفاة (163800 إصابة) وفي الشرق الأوسط 5571 وفاة (125213 إصابة) وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي 4924 وفاة (98620 إصابة) وفي افريقيا 1091 وفاة (21615 إصابة) وفي أوقيانيا 90 وفاة 7879 إصابة.

لليوم الثاني لا وفيات في الصين

سجلت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الاثنين، 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وهي حصيلة أقل من اليوم السابق بأربع حالات، وأكدت عدم وجود حالات وفاة.

وقالت اللجنة في بيانها اليومي إن من بين هذا العدد كانت هناك ثماني حالات لأشخاص جاءوا من الخارج، وكانت هناك أربع حالات عدوى محلية، من بينها ثلاث حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي، وحالة واحدة في منغوليا الداخلية.

ويوجد الآن ببر الصين الرئيسي في المجمل 82747 حالة إصابة و4632 حالة وفاة، بنهاية يوم 19 أبريل نيسان.

نيوزيلندا تمدد تدابير العزل

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، إن نيوزيلندا ستمدد تدابير العزل العام السارية لمكافحة فيروس كورونا أسبوعا آخر، ستنتقل بعده لمستوى أقل من القيود.

وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "نيوزيلندا ستخرج من المستوى الرابع من العزل العام في الساعة 11.59 مساء الاثنين الموافق 27 أبريل، أي بعد أسبوع من الآن".

وأضافت: "سنطبق حينئذ المستوى الثالث لأسبوعين قبل مراجعة كيف نتابع من جديد ونتخذ قرارات أخرى في مجلس الوزراء في الحادي عشر من مايو".

وسجلت نيوزيلندا تسع حالات إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، دون تسجيل أي حالة وفاة، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة فيها 1440 حالة و12 حالة وفاة.

أستراليون يحذرون من تخفيف إجراءات العزل

حذر أكثر من 150 اقتصاديا أستراليا الحكومة من تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا، بالرغم من تباطؤ وتيرة الإصابات إلى أدنى مستوى لها منذ أسابيع.

وقالت المجموعة التي تضم 157 اقتصاديا من الجامعات الأسترالية: "لن يكون لدينا اقتصاد فعال إذا لم نعالج أولا بشكل شامل تلك الأزمة الصحية العامة".

وسجلت أستراليا حتى الآن 6617 حالة إصابة بكورونا و71 حالة وفاة.

ارتفاع قياسي جديد في الإصابات بالهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل 1553 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى ارتفاع يومي للمؤشر منذ تفشي الوباء في البلاد.

بذلك بلغت حصيلة الإصابات المسجلة في الهند 17265، بينها 543 حالة وفاة، بزيادة 36 حالة خلال اليوم الأخير، بينما وصل إجمالي المتعافين إلى 2547.

تايلاند.. لا وفيات لليوم الثالث على التوالي

أكدت السلطات الصحية في تايلاند تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولا وفيات لليوم الثالث على التوالي.

وجاء في بيان اليوم الاثنين: بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 2792 بعد تسجيل 27 حالة جديدة، وعدد الوفيات بقي عند مستواه 47، كما تم شفاء 1995 مصابا.

200 إصابة في 3 عمارات بالكويت

فرضت وزارة الصحة الكويتية الحجر الإلزامي المنزلي على سكان 3 عمارات بمنطقة المهبولة، بعد تصنيفها بعمارات موبوءة، نظرا للاشتباه "بمئات حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها".

وقال مصدر صحي لصحيفة "الأنباء" الكويتية: تم عمل حجر كلي على كافة المقيمين بالعمارات الثلاث في تلك المنطقة"، منوها بوجود أكثر من 200 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس في المباني الثلاثة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت 1975 إصابة، وسجلت هناك 7 حالات وفاة.

تسجيل 1775 إصابة بألمانيا

تم تسجيل 1775 إصابة و110 وفيات جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 141672 إصابة و4404 وفيات، حسب ما أفاد به معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية

وتعزز الأرقام الجديدة أخيرا الأمل في أن الوباء بات في منحى تنازلي في البلاد، مع تراجع مستمر في عدد الأصابات اليومية،

13 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية

كشف مراكز مكافحة ​الأمراض​ الوبائية و​الوقاية​ في ​كوريا الجنوبية​ عن تسجيل 13 حالة جديدة من الإصابة ب​كورونا​ في البلاد وحالتي وفاة ليبلغ إجمالي أعداد الإصابات 10674 حالة و236 وفاة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه من بين الـ 13 حالة إصابة ​الجديدة​، جاءت 3 ​حالات​ في ضواحي سول (حالتان فى إقليم كيونغكي وحالة واحدة في إنتشون)، ولم تظهر أي حالة جديدة في سيول.

26 إصابة جديدة ووفاة شخصين في السودان

سجلت وزارة الصحة السودانية، اليوم الاثنين، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى وفاة 2 من المصابين.

وبحسب التقارير الوبائية الصادرة يوم الأحد فإن الحالات والوفيات الجديدة قد سجلت في ولاية الخرطوم، بعد يوم من بدء سريان مرحلة الإغلاق الكامل وحظر التجوال الكلي لـ21 يوما في الولاية.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في البلاد منذ بداية الوباء إلى 92 حالة، متضمنة 12 وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 8 حالات.