خووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"الإيطالي، فإن "فرضية الاستغناء عن بن ناصر غير مطروحة حاليا لدى إدارة ميلان".

وأشار المصدر أن صندوق إليوت (مالك ميلان) ينوي الاعتماد على بن ناصر كثيرا في بناء فريق قوي للـ"روسونيري" خلال الموسم المقبل.

وشدد الموقع الإيطالي على أن رقم 30 مليون أورو أقل من توقعات ميلان لقيمة اللاعب الجزائري.

وكانت تقارير فرنسية قد ربطت بن ناصر بالانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان من خلال صفقة تقدر بـ 30 مليون أورو.

يذكر أن الدولي الجزائري انضم إلى ميلان في أوت 2019، قادما من إمبولي مقابل 16 مليون أورو بالإضافة إلى المكافآت.