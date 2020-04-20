أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الاثنين، عن وفاة 18 منتسبا للأسرة القطاع الصحة بفيروس كورونا.

وقال بن بوزيد خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الثالثة، الناطقة بالفرنسية، إن 200 شخص من عمال الأسرة الطبية، نتائج تحاليل كورونا التي خضعوا لها كانت نتيجتها إيجابية.

كما أشار وزير الصحة أن منحة الخطر التي أقرها الرئيس تبون للسلك الطبي ستوجه لمستحقيها فقط، مؤكدا أنه لا يجب اعتماد مبدأ التعميم في صرف االمنحة، لأن بعض المصالح ليست معنية بمحاربة كورونا.