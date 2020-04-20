كشف مدير الأمن العمومي، مراقب الشرطة عيسى نايلي، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن قيادة الأمن الوطني سخرت "ما يزيد عن 180 ألف شرطي بمختلف الرتب لتنفيذ الخطط العملياتية الرامية إلى مجابهة انتشار وباء كورونا".

وقال نايلي في كلمة ألقاها أمام وزير الداخلية الذي قام رفقة المدير العام للأمن الوطني ووالي ولاية الجزائر، بزيارة إلى مقر مصلحة الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بباب الزوار، أن قيادة الأمن الوطني أعدت في إطار تنفيذ الإجراءات والتدابير الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا، "خططا عملياتية مكنت من الاستجابة الفورية والملائمة للمتطلبات الوقائية والأمنية، حيث مست التعبئة مختلف المصالح النشطة مدعمة بالوحدات المشكلة فضلا عن مصالح الدعم التقني والإداري لضمان فاعلية النتائج واستمرار الخدمة"، وتم لهذا الغرض تجنيد "ما يزيد عن 180 ألف شرطي بمختلف الرتب".

وتم إقحام هذه القوات في شتى العمليات الميدانية على المستوى الوطني، وفي مقدمتهم "وحدات حفظ النظام بـ 60 وحدة وكتائب التدخل السريع بـ 33 كتيبة والفرق المتنقلة للشرطة القضائية بـ 192 فرقة، والقوات المتخصصة في محاربة الجريمة بكل أشكالها، لاسيما المضاربة بالمواد الأولية ذات الاستهلاك الواسع ومواد التطهير".

وأوضح نايلي أن طبيعة الحالة السائدة ومقتضياتها تطلبت مواكبة غلب عليها النشاط التوعوي والتحسيسي اتجاه مختلف شرائح المجتمع تجسدت من خلال "عمليات تطهير واسعة قدرت بـ 1581 عملية وبتسخير خمسين شاحنة ضخ المياه لتعقيم الشوارع، والأحياء والمؤسسات، فضلا عن استغلال سيارات التدخل لتوجيه نداءات ونصائح للمواطنين عن طريق مكبرات الصوت والمشاركة في البرامج الإعلامية قدرت بـ 390 مشاركة".

وأشار المتحدث إلى أن "البعض من المواطنين ممن خالفوا التدابير ذات الصلة بالمرسومين التنفيذيين المتعلقين بالحجر الصحي، حيث وخلال الفترة الممتدة من 22 مارس إلى 18 أفريل سجلت 89843 مخالفة منها 50412 تتعلق بالأشخاص نجم عنها توقيف ومتابعة 19247 شخص ومراقبة 33028 مركبة نجم عنها وضع 5049 منها بالمحشر".

كما سجلت 1643 مخالفة تتعلق بالتجمع لأكثر من شخصين و 1007 تتعلق بعدم احترام التباعد الأمني، فضلا عن 273 مخالفة تتعلق بالبيع دون الالتزام بقواعد السلامة بالنسبة لأسواق الخضر والفواكه، حيث وبالتنسيق مع السلطات المحلية تم غلق البعض منها لاسيما تلك التي قد تشكل بؤرة لانتشار الفيروس".

وفي إطار محاربة كل أشكال المضاربة بالمواد الواسعة الاستهلاك ومعدات النظافة، سجلت مصالح الشرطة خلال الفترة الممتدة من 22 مارس إلى 16 أفريل 2020 ، 987 قضية تورط فيها 1114 شخص مع حجز كميات معتبرة من السلع".