قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين، أن طلبت من الأئمة الصلاة على المتوفيين بـ"كوفيد 19"، ودفنهم بكرامة، بحضور فردين من عائلتهم مع ارتداء اللباس الواقي.

وأشار الوزير في حديثه للإذاعة الوطنية، إلى الرجوع للخبرة الطبية، وتحديد كيفية التعامل مع ضحايا الفيروس، والذين اعتبرهم من الشهداء، وأن هناك احتياطات يجب أن تتخذ عند تشييع الضحايا الفيروس المستجد.

وأضاف بلمهدي، إلى أن الإمام يقوم بتذكير أهالي الضحايا، أنهم شهداء، ويقومون بمواساتهم والتنقل لبيوتهم لتعزيتهم والوقوف معهم، مشيرا الى أنه تم تسجيل وفاة أئمة، بجائحة كورونا.