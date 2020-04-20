غادر ست مرضى مصابين بفيروس كورونا بعد تعافيهم بمستشفى أحميدة بن عجيلة بالأغواط ، وسط فرحة كبيرة من طرف الطاقم الطبي وشبه الطبي الذي ودعهم بالورود والزغاريد بحضور والي الولاية عبدالقادر برادعي الذي قام بزيارة تحفيزية لعمال المستشفى لتشجيعهم على المجهودات المبذولة لمواجهة داء كورونا وتأكيده عزم السلطات مرافقة المنظومة الصحية للتكفل الجيد بكل المرضى .

وأشار مبروك بياع راسو المدير الفرعي للخدمات الصحية بالمؤسسة الإستشفائية أحميدة بن عجيلة أن المرضى المتعافين تلقوا العلاج المكثف لعدة أيام وأكدت التحاليل شفاءهم من المرض ، مضيفا أن ذات العلاج متواصل لبقية المرضى الموجودين في مصلحة العزل الطبي وحالتهم الصحية في تحسن ملحوظ.