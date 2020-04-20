أعلن عالم الفيروسات الفرنسي لوك مونتانيه الحائز جائزة نوبل عام 2008 ، أن مصدر فيروس كورونا المستجد، اصطناعي، ويحتوي على جزيئات من فيروس نقص المناعة البشرية.

وقد توصل العالم الفرنسي إلى هذا الاستنتاج استنادا إلى نتائج الدراسة التي أجراها عالم الرياضيات الفرنسي جان -كلود بيريز. وقد درس العالم بالتفصيل فيروس SARS-CoV-2 ما سمح له باكتشاف عناصر فيروس نقص المناعة فيه. وقد حاول علماء هنود نشر نتائج مماثلة، إلا أنهم تعرضوا إلى ضغوط كبيرة منعتهم من ذلك.

ولم يتفق إيتيان سيمون لوربير، عالم الفيروسات الفرنسي، مع تأكيدات زميله مونتانيه، واعتبرها غباء، لأنه وفقا له، نسبة عناصر فيروس نقص المناعة البشرية التي اكتشفت في فيروس كورونا المستجد ضئيلة جدا ومثلها موجودة في جميع فيروسات هذه العائلة. وأضاف مؤكدا، أن هذه العناصر هي جزء من الجينوم، وتشبه فعلا العديد من العناصر في المادة الوراثية للبكتيريا والفيروسات والنباتات.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، نفى هذه الرواية جملة وتفصيلا، وقال بهذا الشأن: "لقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن هذه مسألة علمية، يجب أن يدرسها الأطباء والعلماء، ويجب عدم تسييسها. في الوقت الحالي، تعتقد منظمة الصحة العالمية والغالبية العظمى من الخبراء أنه لا يوجد أي دليل على أن الفيروس التاجي الجديد قد أنتج في المختبر".