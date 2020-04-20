تم صباح اليوم الاثنين العثور على جثة شخص يبلغ حوالي 70 سنة متوفي بمنزله بحي المعمورة بمدينة الأغواط ، حيث تنقل أعوان الحماية المدنية لنقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى أحميدة بن عجيلة بالأغواط في إنتظار التقرير الطبي لمعاينة أسباب الوفاة ،كون المتوفي كان في المنزل لوحده .

كما أدانت محكمة الجنح بالأغواط شاب يبلغ من العمر 23 سنة بسنتين حبس نافذة مع الإيداع وغرامة مالية بتهمة حيازة المؤثرات العقلية قصد البيع ، وعام حبس نافذ وغرامة مالية عن تهمة التعدي على الأصول بعدما تقدم والد بقصر الحيران إلى أمن دائرة قصر الحيران بشكوى ضد إبنه بخصوص تعرضه للسب والتهديد من طرفه بعد إكتشاف حيازته وبيعه للمؤثرات العقلية ،حيث تم العثور على 14 قرص لديه وتقديمه للعدالة.

من جهة أخرى، توفي اليوم شاب يبلغ من العمر 31 سنة وأصيبت زوجته الحامل البالغة من العمر 26 سنة كانا على متن دراجة نارية بعد أن إصطدما بسيارة على الطريق الرابط بين عين عصمان وواد مرة ،حيث تم نقلهما من طرف أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوادمرة إلى مستشفى بجرة بآفلو أين وضع الزوج في مصلحة حفظ الجثث بينما تلقت الزوجة العلاج وتوجد تحت الرعاية الطبية .