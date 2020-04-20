أعلن باخمان، رئيس قسم علم المناعة في مستشفى برن الجامعي، وأستاذ علم المناعة في جامعة برن بسويسرا، أن بلاده ستطرح خلال شهر أكتوبر القادم لقاحا ضد فيروس كورونا.

وقدم هذه المعلومة مارتن باخمان، أستاذ علم المناعة في جامعة أكسفورد، أيضا، اليوم الاثنين، للصحافيين المعتمدين في قسم الأمم المتحدة بجنيف خلال لقاء معه.

وتبعا لخطة العمل، سيطرح اللقاح في سويسرا بين شهري أكتوبر وديسمبر 2020، وسيطرح عالميا بداية من العام المقبل، وذلك تبعا للقدرة على الإنتاج، ولمدى سماح الإدارات المحلية للدول باستقبال هذا اللقاح.

وسيتم إنتاج اللقاح في شركات أدوية سويسرية، وستجري الأبحاث بالتعاون بين عدد من الدول ومراكز الأبحاث، إضافة لمنظمة الصحة العالمية.