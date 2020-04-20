شددت تعليمات داخلية لفروع تابعة شركة سوناطراك بحقول النفط بالجنوب الجزائري، على إلزامية ارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا وهددت بعقوبات صارمة للمخالفين، تعليمات الوقاية الخاصة بمنع تفشي وباء كورونا في حقول النفط والغاز بالجنوب الجزائري، شملت أيضا منع أي احتكاك أو تقارب أو تجمع للعمال، وإلزامية استعمال أواني تستعمل مرة واحدة في الأكل، و تعقيم غرف نوم العمال وقاعات الطعام والمكاتب في قواعد الحياة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، وتشير معلومات تحوزها الخير إلى أن مصلحة الأمن الداخلي في شركة سوناطراك كلفت بمراقبة تنفيذ الإجراءات الوقائية التي تهدف للإبقاء على حقول النفط والغاز خالية من أي حالات إصابة بوباء كورونا .