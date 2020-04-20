قالت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية "من اللازم شرعا تعليق صلاة التراويح".

اجتمعت لجنة الفتوى، اليوم، للبت في مسألة صلاة التراويح، وأفادت في هذا الشأن أنه بالنظر للوضع الصحي الجاري فمن "اللازم شرعا تعليق صلاة التراويح".

وأضافت "ولا ضرورة ولا حاجة لإقامتها بواسطة مكبرات الصوت عبر المساجد أو عن طريق البث المباشر بوسائل الاتصال المختلفة".

وفي سياق متصل اختتمت حكمها "إمكانية إقامة صلاة التراويج في البيوت بين أفراد الأسرة الواحدة، مع الالتزام بالتوجيهات الصحية، ولا مانع من القراءة في المصحف، وهي فرصة لنجعل من بيوتنا بيوتا راكعة ساجدة داعية".