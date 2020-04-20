ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بلادنا إلى 2718 مصابا بعد تسجيل 89 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، كما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 384 عقب تسجيل 9 حالات جديدة. في المقابل ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1099 بعد تسجيل 52 حالة جديدة.

كشفت لجنة رصد ومتابعة جائحة كورونا عن الحصيلة الجديدة التي عرفت استقرار في عدد المصابين الجدد وتأكيد منحى تراجع في عدد الوفيات، فلليوم الثالث على التوالي تم تسجيل أقل من عشر وفيات.

كما أشار نفس المصدر أن عدد المرضى تحت العلاج بلغ 4205 مريض، يخضعون كما هو معلوم لبروتوكول علاج "كلوروكين".