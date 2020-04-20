كشفت مصالح أمن ولاية تيبازة ،أمسية اليوم عن حصيلة جديدة لمخالفات إجراءات الحجر الصحي ،حيث تم رفع وتحرير محاضر ضد أصحاب 53 مركبة و16 مخالفة ضد أصحاب الدراجات النارية ووضعها في المحشر وتوقيف 436 شخص راجل في الفترة بين 15 إلى 19 أفريل الجاري.

كشف بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة مساء اليوم ،أنه واستمرارا في الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل المصالح العملياتية بأمن ولاية تيبازة في سبيل الوقاية من انتشار وباء كورونا ، من خلال التواجد الدائم و المستمر للسهر على التطبيق الصارم لإجراء الحجر الصحي الجزئي على ولاية تيبازة، قامت مصالح الشرطة في الفترة الممتدة من 15/04/2020 إلى 19/04/2020 برفع العديد من المخالفات تمثلت في 53 مركبة و 16 دراجة نارية أين تم تحرير مخالفات ضد سائقيها و وضع السيارات و الدرجات في المحشر كما تم توقيف في نفس الفترة 436 شخص راجل ممن قاموا بخرق إجراء الحجر الصحي .

ودعت مصالح أمن ولاية تيبازة جميع المواطنين للتقيد بالإجراءات الوقائية لتفادي انتشار وباء كورونا من خلال احترام توقيت الحجر الصحي، و كذلك الأخذ بسبل الحماية و الوقاية من خلال تفادي التنقلات و الخروج من المنازل بدون سبب، و أثناء الخروج الاضطراري وجوب ترك المسافة الاجتماعية الموصى بها في هذا الظرف لتجنب انتقال العدوى، كما ذكرت بالرقم الأخضر 48 15و رقم النجدة 17 الموضوعين في خدمة المواطنين لتلقي نداءاتهم على مدار الساعة.

وفي سياق ذي صلة وحفاظا على الصحة العامة بادرت مصالح أمن ولاية تيبازة في إجراءات تكميلية ، من خلال ما تم ملاحظته في الميدان حول التجمعات الكثيفة للمواطنين عبر الأسواق اليومية خاصة أسواق الخضر والفواكه قصد اقتناء حاجياتهم ومستلزماتهم اليومية ، وما ينجر عنه من احتكاك وعدم إحترام لمسافة التباعد الاجتماعي للمواطنين .

حيث عكفت قوات أمن ولاية تيبازة إلى العمل على إخراج التجار من الأسواق اليومية الموزعة عبر قطاع الاختصاص ، وتوجيههم إلى مزاولة نشاطهم عبر مختلف الأحياء ظرفيا كباعة متجولين ، بالتنسيق مع السلطات المحلية، كما تم تحديد أماكن تواجدهم وتعيين نقاط البيع خاصة بهم ، بشكل يضمن وصول السلع إلى المواطنين ،خاصة وأنه تم إلى غاية اليوم الموافق ل20/04/2020 غلق 10 أسواق يومية عبر مختلف البلديات التابعة لقطاع الإختصاص، هذه المبادرة لقيت استحسان من قبل السلطات المحلية التي تماشت مع هذا الإجراء ، خاصة وأن الهدف واحد وهو ضمان سلامة وصحة المواطن.