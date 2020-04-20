تنقل عدد من المركبات والسيارات التابعة لأمن ولاية بشار محملة بعشرات الضباط إلى مستشفى طب العيون صداقة الجزائر – كوبـا، المعتمد كمؤسسة لاستشفـاء حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19، وهذا لأداء التحية ومؤازرة الأطقم العاملة والمرضى الخاضعين للاستشفاء.

وضعت قيادة أمن ولاية بشار هذه المبادرة ضمن تفعيل المخطط الإتصالي المسطر من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، وتعزيزا لأواصر التلاحم والتآزر مع مختلف الهيئات وفئات المجتمع خاصة خلال هذا الظرف الإستثنائي الذي يتميز بتكثيف نشاطات التحسيس والتوعية للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19.

و أشرف رئيس أمن ولاية بشار عميد أول للشرطة نصر الدين جكبوب، مرفوقا بوالي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي، على زيارة المجاملة هذه أين أشرف على قوات الشرطة التي قامت بتحية الكادر الطبي والإداري لذات المؤسسة الاستشفائية، وهي البادرة التي تزامنت وخروج أول حالة مصابة بهذا الفيروس بعد تماثلها التام للشفاء، كما قام إطاران عن أمن الولاية، بإلقاء كلمتين باستعمال مكبر الصوت لسيارة الشرطة، تضمنتا عبارات شكر وتقدير وثناء على الأطقم الطبية والشبه الطبية لذات المؤسسة نظير مجهوداتهم الجبارة للسهر على مجابهة هذا الوباء، فضلا عن تحية الحالات التي لا تزال تخضع للإستشفاء بذات المؤسسة، للرفع من معنوياتهم ومؤازرتهم في هذا الظرف، متمنين لهم الشفاء العاجل.