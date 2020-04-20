تحولت مدينة سيدي عقبة بولاية بسكرة في اليومين الأخيرين إلى بؤرة لانتشار جائحة كورونا حيث سجل 14 حالة ترقد بمستشفى الحكيم سعدان ، خضع البعض منها لأشعة السكانير و كانت النتيجة ايجابية في انتظار وصول التحاليل مخبر معهد باستور .وقد نبه رئيس البلدية في بلاغ رسمي الى ضرورة توخي الحذر ، مؤكدا تسجيل وفاة شيخ و حالات مشتبه فها بالمصالح الصحية ببسكرة .

ففي الوقت الذي عرفت فيه ولاية بسكرة تحكم كبير في وباء كوفيد 19 بشفاء عدد من المصابين و مغادرة البعض منهم للمستشفى مما خلق نوع من الارتياح في أوساط المواطنين الذين يترقبون بشغف نهاية هذا الوباء ، تفاجئوا بظهور حالات مشتبه فيها في مدينة سيدي عقبة .و كانت البداية بتحويل شيخ في السابعة و الثمانين من العمر توفي بعد يومين من تحويله للمستشفى الحكيم سعدان ثم توالى تحويل حالات أخرى التي مست ابنته و آخرين لهم صلة قرابة و من نفس البلدة .و علم أن العدوى انتقلت من السيدة التي سافرت إلى ولاية مجاورة للعلاج في المستشفى لكنها عادت دون أن تعلم حاملة للفيروس الذي انتقل إلى والدها المسن و آخرين كانت لها معهم اتصال في جنازة دون أن يكثرت الحضور لهذا الخطر الذي يتربص بهم . و اللافت أن التحقيق الوبائي الذي باشرته مصالح مستشفى الحكيم سعدان بين عديد الحالات التي يجري تحويلها ، فيما تعالت الأصوات المنادية بضرورة توخي الحذر و الحيطة و عدم الاختلاط و الالتزام بالبيت لتفادي انتشار الوباء ، موازاة مع ذلك طالب بعض الفاعلين في الولاية بضرورة تحرك والي الولاية لاتخاذ إجراءات احترازية و تشديد الحجر الصحي على المدينة التي تعد بوابة الولوج للجهة الشرقية و من ثم نحو خنشلة .