أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس أن المنظمة "حذرت منذ اليوم الأول" من مخاطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 ", وأنه "لا توجد أسرار في المنظمة, كما أنها لم تحجب أية معلومات تتعلق بالفيروس عن الولايات المتحدة الأمريكية, بل عملت بشكل وثيق مع العلماء الأمريكيين والجهات المختصة بشأن الفيروس.



ودعا غبريسوس خلال المؤتمر الذي عقده اليوم الاثنين , إلى "ضرورة التضامن وتوحد العالم"في مواجهة الفيروس, الذي وصفه ب"العدو الشرس الخطير الذي يزهق الأرواح", موجها الشكر لمجموعة الـ 77 التي أصدرت بيانًا يعرب عن دعم المنظمة ويثمن دورها في توفير المعلومات والتدريب والإمدادات والحرب على الوباء وتنسيق الاستجابة العالمية, مشيرًا إلى أن البيان "يمثل تصويتًا بالثقة في منظمة الصحة العالمية".



وحذر من التسرع في رفع القيود, داعيًا إلى ضرورة أن تدرس كل دولة أوضاعها جيدًا قبل رفع القيود المفروضة لمنع تفشي الوباء وعدم التسرع في اتخاذ القرار, وفِي حال اتخاذه أن يطبق بشكل مدروس وببطء لحماية الأرواح , ومواصلة إجراء الاختبارات وعزل المرضي وعلاجهم وتتبع المخالطين لهم.



وقال: " إن رفع القيود لا يعني أن الوباء انتهي والوباء لن ينتهي دون التزام صارم من كل فرد لوقف انتقال العدوي", مشيدًا بجهود الف رق الطبية التي تتصدي للفيروس في الصفوف الأمامية.



وأوضح غبريسوس أن المنظمة تواصل عملها بالاشتراك مع برنامج الغذاء العالمي لضمان استمرار الإمدادات, وقد وصلت الإمدادات الطبية خلال الأسبوعين الماضيين إلى 40 دولة افريقية مضيفا وأن المنظمة ستورد خلال الفترة القادمة 30 مليون اختبار تشخيص للفيروس وأولى الشحنات تبدأ الأسبوع القادم.



يذكر أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرر تعليق مساهمة بلاده في تمويل منظمة الصحة العالمية متهما اياها بما وصفه "سوء تسييرها " لأزمة جائحة كورونا. و لقي هذا القرار استنكارا من قبل عديد من العواصم و المنظمات الغربية.