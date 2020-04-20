دخل اليوم الاثنين مكتب بريدي متنقل حيز الخدمة انطلاقا من مقر المستشفى الجديد بمدينة الطارف، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.



ويقدم هذا المكتب البريدي المتنقل الذي أشرف على افتتاحه والي الولاية، حرفوش بن عرعار خدمات مالية و بريدية على غرار تلك التي تقدمها المكاتب البريدية الثابتة.



وأوضح الوالي بأن "هذا المكسب يترجم جهود الدولة في مجال تحسين ظروف حياة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية المتمثلة في انتشار وباء كورونا المستجد التي تتطلب تقليص التنقلات لاجتناب العدوى بكوفيد-19" .



من جهتها، أكدت المديرة المحلية للبريد وتكنولوجيات الاتصال، صونيا قاضي، بأن حافلة المكتب البريدي المتنقل تم تهيئتها وتزويدها بجميع الوسائل الضرورية من أجل تقديم الخدمات للزبائن، مشيرة إلى أن هذا المكتب البريدي يتوفر على الربط بشبكة الإنترنت عن طريق القمر الصناعي (الساتل) و وسائل للوقاية من انتشار محتمل للعدوى وهو ما يسمح بالتقرب من الزبائن بهذه الولاية الحدودية.



وقد استقبل هذا المكتب البريدي المتنقل زبائنه من مستخدمي قطاع الصحة و مرضى بالمستشفى، حسب ما لوحظ.



وقد ثمن عديد المواطنين الذين استفادوا من خدمات هذا المكتب البريدي المتنقل منذ الساعات الأولى من فتحه هذه المبادرة.