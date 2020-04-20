كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، الموعد الجديد لمباراة برشلونة الإسباني، مع ضيفه نابولي الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة على ملعب كامب نو، يوم 8 أ;ون حضو الجمهور، بحسب معلومات لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

وكان من المقرر أن تقام هذه المباراة يوم 18 مارس الماضي، إلا انه تم تأجيلها بسبب توقف مباريات كرة القدم، الناجم عن تفشي فيروس كورونا في أوروبا ومختلف دول العالم.

ومباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب نابولي "سان باولو"، يوم 25 فبراير الماضي، إنتهت بتعادل الفريقين، بنتيجة 1-1.

وفي سياق متصل، نشرت الصحيفة الإسبانية ذاتها، جدولا افتراضيا تقول إنه "الأنسب " لاستكمال البطولة الأوروبية.

واقترحت هذه المواعيد خلال شهر أوت، وفقا للآتي :

ذهاب دور ربع النهائي : 11 و 12 أوت.

إياب دور ربع النهائي: 14 و 15 أوت.

ذهاب نصف النهائي: 18 و 19 أوت.

إياب نصف النهائي: 21 و 22 أوت.

النهائي: 29 أوت (اسطنبول)