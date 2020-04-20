أعلنت السلطات السعودية استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها في "تويتر"، مساء اليوم الاثنين، بأن السلطات السعودية قررت، "وفقا للإجراءات الاحترازية بتعليق الاعتكاف" في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة "خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام".

وقال الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين، عبد الرحمن السديس، في هذا السياق، إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، يتابعان أوضاع المسجد الحرام والمسجد النبوي "أولا بأولا" كما يراقبان الإجراءات الاحترازية فيهما.

وأكد السديس أن القرار ينص على "استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان المبارك للحفاظ على صحة القاصدين حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة".

وأضاف أن "رئاسة الحرمين الشريفين في رمضان المبارك تتمحور حول الاحتراز والتحوط وتكثيف عمليات التعقيم".