كشفت مصالح أمن ولاية البويرة ،أمسية اليوم عن حصيلة جديدة لمخالفات إجراءات الحجر الصحي، حيث تم رفع وتحرير محاضر ضد أصحاب 70 مركبة و04 مخالفات ضد أصحاب الدراجات النارية ووضعها في المحشر وتوقيف 146 شخص راجل في الفترة بين 12إلى 19 أفريل الجاري.

كشف بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة مساء اليوم ،أنه واستمرارا في الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل المصالح العملياتية بأمن ولاية البويرة في سبيل الوقاية من انتشار وباء كورونا ، من خلال التواجد الدائم و المستمر للسهر على التطبيق الصارم لإجراء الحجر الصحي الجزئي على ولاية البويرة، قامت مصالح الشرطة في الفترة الممتدة من 12/04/2020 إلى 19/04/2020 برفع العديد من المخالفات تمثلت في 70مركبة و 04 دراجات نارية أين تم تحرير مخالفات ضد سائقيها و وضع السيارات و الدرجات في المحشر كما تم توقيف في نفس الفترة 146 شخص راجل ممن قاموا بخرق إجراء الحجر الصحي.

وكشف ذات البيان أنه و في إطار العمل الجواري الوقائي تم تسجيل 07 عمليات تعقيم الطرقات والمواقف بمشاركة عناصر الأمن وتسخير العتاد.