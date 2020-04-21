أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أمس، بالجزائر العاصمة أنه ”ليس هناك ما يمنع صيام شهر رمضان هذه السنة”، الذي يتزامن وتفشي وباء كورونا. وقال الوزير، عقب إشرافه على لقاء للجنة الفتوى بالوزارة، حضره استثناء الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، للبحث في مسائل وانشغالات المواطنين عشية حلول شهر رمضان، إنه ”ليس هناك علاقة بين الصيام وانتشار هذا الوباء ويجوز الصيام بالنسبة للأشخاص العاديين، وأن الصيام لا يحدث جفافا في الحلق أو الفم أو يتسبب في انتشار العدوى”. وقال الوزير، استنادا إلى رأي الدكتور فورار، إن ”الإنسان يطيق الصوم ولا يشكل هذا المرض مانعا لذلك”، مشيرا إلى أن الصيام يعطي بالعكس مناعة أكثر لجسم الصائم. وأضاف بأنه يستثنى من ذلك كبار السن والأشخاص العجزة وذوو الأمراض المزمنة والذين سبق لهم الترخيص بالإفطار، كاشفا بأن هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بهذا الوباء.