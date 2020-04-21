بدأ الكوري الجنوبي، سون هيونغ مين، مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، أمس، تدريباته العسكرية في بلاده، في وقت لا تزال البطولة الإنجليزية معلقة بسبب فيروس كورونا. وذكرت وكالة أنباء ”يونهاب” الكورية الجنوبية أن سون سيمضي فترة تدريباته الأساسية لمدة ثلاثة أسابيع في معسكر مشاة البحرية في جزيرة ”جيجو” الجنوبية. ونشرت الوكالة صورة لسون البالغ 27 عاما، وهو يمر بجانب شاحنة عسكرية وجنود، مرتديا قميصا أخضر وقبعة سوداء وقناعا للوجه. وكتبت في تعليق الصورة: ”نجم كرة القدم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين يدخل مرفق تدريب الكتيبة 91 التابعة للواء التاسع في سلاح مشاة البحرية”. للإشارة، تلزم قوانين كوريا الجنوبية كل مواطن بأداء الخدمة العسكرية لمدة 21 شهرا، قبل بلوغه سن 28 عاما، لكنها وضعت قانونا استثنائيا للرياضيين، يتمثل بالإعفاء في حال الحصول على إحدى الميداليات الأولمبية الثلاث، أو الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية.