أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 167 ألفاً و500 شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية، استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر من مساء الإثنين.

وتوفّي 167 ألفا و594 شخصا من أصل أكثر من مليونين و437 ألفا و170 مصابا تم إحصاؤهم رسميا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي وباء كوفيد-19.

"أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة يجب أن يكون تدريجيا"

أوصت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء بضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد تدريجيا، محذرة من إنه إذا جرى تخفيف القيود قبل الاوان ستكون هناك عودة للعدوى.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية عن المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية تاكشي كاساي، قوله، إن "إجراءات العزل العام أثبتت فعاليتها, و ينبغي على الجميع الاستعداد لأسلوب حياة جديد يسمح للمجتمع بالعمل مع استمرار جهود احتواء الفيروس".

وأضاف كاساي -في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن عملية التكيف مع الوباء ستكون هي الوضع الطبيعي لحين التوصل إلى لقاح للفيروس".

الصين تسجل 11 إصابة جديدة

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجلت 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، دون تسجيل أي وفيات لليوم الثالث على التوالي.

وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية أن هناك أربع إصابات وافدة بين الحالات الجديدة، انخفاضا من 8 حالات في اليوم السابق.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس على البر الرئيسي إلى 82758 ويصل عدد الوفيات إلى 4632 حتى نهاية يوم 20 أبريل.

كوريا الجنوبية تسجل أرقاما أحادية للمصابين

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 9 إصابات فقط بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن العدد الكلي للإصابات بالفيروس بلغ حتى فجر اليوم الثلاثاء، 10683 حالة.

وأكد مركز مكافحة الأمراض الوبائية والوقاية منها أنه تم اكتشاف 9 حالات جديدة من الإصابة بكورونا في البلاد حتى منتصف ليل يوم أمس.

وانخفض المعدل اليومي للاصابات الجديدة مرة أخرى إلى الرقم الأحادي بعد أن سجل 8 حالات يوم الأحد الماضي، وبقي المعدل اليومي في حدود 10 لليوم الرابع على التوالي.

وسجلت كوريا الجنوبية 237 حالة وفاة منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

ألمانيا تخفف من إجراءات العزل

بدأت ألمانيا، التي تعتبر أن الوباء على أراضيها بات "تحت السيطرة"، بتخفيف إجراءات العزل الإحترازية، في عملية حساسة بالنسبة للقارة الأوروبية المغلقة منذ أسابيع.

وسمحت السلطات الألمانية بإعادة فتح المتاجر التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع، مثل المحلات الغذائية والمكتبات ومرائب السيارات ومحلات الألبسة وباعة الزهور.

لكن تبقى المقرات الثقافية والمطاعم والصالات الرياضية مغلقة، فضلا عن منع الحفلات الموسيقية والمنافسات الرياضية التي عادة ما تشهد تجمعا كبيرا للناس، حتى أواخر أوت.

وسجلت ألمانيا 1785 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة المصابين إلى 143 ألفا و457 مصابا حتى صباح اليوم الثلاثاء.

الوفيات في الولايات المتحدة تتجاوز 42 ألفا

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة 42 ألف شخص، كما أظهر إحصاء لوكالة رويترز.

ومن الواضح حسب المعلومات الأخيرة أن معدل الزيادة في عدد الإصابات تباطئ، بعدما بلغ حوالي 30 ألف حالة يوميا الأسبوع الماضي، إذ تم تسجيل 20 ألف إصابة جديدة فقط يوم الاثنين.

يذكر أن الزيادة في الوفيات خلال الأيام القليلة الماضية تباطأت أيضا، حيث ارتفعت بواقع نحو 1500 حالة اليوم مقارنة بأكثر من ألفي وفاة في اليوم خلال معظم أيام الأسبوع الماضي. وسجلت الولايات المتحدة 2806 وفيات يوم الأربعاء لتحقق بذلك رقما قياسيا لعدد حالات الوفاة في يوم واحد.

وتسجل الولايات المتحدة، أكبر عدد للإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم بأكثر من 774 ألف حالة.

السودان...15 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة السودانية 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل وفيات جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان الوزارة، بلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 107 حالات، والوفيات 12 حالة، في حين بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 8 أشخاص.

ولفت البيان إلى أن المرضى بالفيروس يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

ثامن حالة وفاة بسلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن وفاة مقيم مصاب بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد المتوفين في البلاد 8 أشخاص من جراء هذا الوباء.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الثلاثاء توفي مقيم مصاب بكورونا ويبلغ من العمر 53 عاما".

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 98 إصابة جديدة بالفيروس، منها (39) حالة لعمانيين، و(59) حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 1508.