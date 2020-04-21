ذكرت الوزارة الأولى، أمس الإثنين، المسافرين العالقين بالخارج بتسجيل أنفسهم قبل 23 أفريل.

وأوضحت الوزارة في منشور لها عبر حسابها الرسمي في "فايسبوك" "في إطار عملية إجلاء مواطنينا المسافرين بالخارج، والعالقين على إثر تعليق الرحلات الجوية والبحرية، يرجى على المعنيين التسجيل عبر الرابط أدناه، قصد إحصائهم والاتصال بهم مع تذكيرهم بأنه آخر أجل للتسجيل يوم 23 أفريل 2020 "

وللتسجيل عبر الرابط التالي: https://services.interieur.gov.dz/