كيّفت مؤسسة "ناس الخير" نشاطها التطوعي المعروف في شهر رمضان الفضيل بالخيمة العملاقة بالعاصمة، مع مقتضيات الأزمة الوبائية التي تضرب العالم في الصميم، وقامت بتحويل شكل هذا النشاط الخيري من دعوة الصائمين للإفطار لديهم في فضاء رحب يسع نحو 1000 شخص تحت شعار "آجي تفطر" إلى عمليات توزيع وجبات إفطار تحت شعار "نجيبلك تفطر" وذلك مع احترام كل معايير الجودة وإجراءات التباعد الاجتماعي التي أقرتها الحكومة.

ذكرت كنزة نشار مديرة البحث والتطوير بمؤسسة "ناس الخير" في اتصال بـ "الخبر" اليوم، أن قيادة المنظمة ارتأت تكييف شكل نشاطها الرمضاني بما يتلاءم مع مستجدات الوضع الراهن، من خلال اعتماد آلية إرسال وجبات إفطار للعائلات المحتاجة والمواطنين الذين يقيمون بمفردهم، عبر الاتصال برقم 0560066600.

وأضافت المتحدثة، أن المبادرة بشكلها الجديد، تأتي بدعم من المتعاملين الاقتصاديين الأوفياء وبتسهيل و بمرافقة مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن متطوعي المؤسسة سيتواجدون في العديد من الأحياء بالعاصمة وحتى بالولايات التي تضم فروع للمؤسسة.

وقالت إن الرقم نفسه مخصص لمن يرغب في الدعم والمساهمة باللحوم البيضاء، الخضر، الفواكه، المشروبات، الخبز و المواد الغذائية، موضحة ان المؤسسة تجتهد لتظل برامجها مستمرة حتى في زمن الأزمات، مؤكدة على أن برنامج قفة رمضان وملابس العيد لم يتوقفا وسيتواصلان بشكل عادي.