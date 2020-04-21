غادر 26 مريضا تعافوا من فيروس كورونا المستشفى الجامعي لتلمسان وعادوا الى منازلهم في اليومين الماضيين. في الوقت الذي سجل تراجع عدد المصابين مقارنة ببداية شهر أفريل الجاري.

أصدرت مديرية الصحة والسكان لولاية تلمسان بيانا أكدت فيه أنها تلقت الضوء الأخضر من وزارة الصحة لانطلاق عمل مخبر الميكروبيولوجيا التابع للمركز الاستشفائي الجامعي المخصص لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد انطلاقا من نهار اليوم الثلاثاء.

وأفاد البيان أنه "في إطار التكفل الأمثل بالحالات المشتبه فيها على مستوى ولاية تلمسان وبعد استكمال الاجراءات الإدارية من طرف مصالح المديرية مع المصالح المركزية للوزارة الوصية وبالتنسيق مع معهد باستور الذي أوفد خبيرا مختصا قصد المصادقة على نشاط هذا المخبر كي يقوم باجراء التحاليل للمشتبه فيهم".

في الوقت الذي تواصل مديرية التجهيزات العمومية تهيئة الإقامة الجامعية 2000 سرير لاستقبال المشتبه فيهم بالإصابة لهذا الفيروس. في حالة الحاجة إلى هذا الموقع.