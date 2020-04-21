كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد الغيران بالجلفة ، مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على بندقيتين من نوع "ماوزر" وكمية من الذخيرة وقنبلة تقليدية الصنع وأغراض أخرى، في حين دمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي قنبلتين تقليديتي الصنع بمنطقة جبل السدات، بلدية الشقفة بولاية جيجل.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، أوقفت خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، 16 شخصا وحجزت 07 مركبات رباعية الدفع و04 شاحنات و15,58 طنا من المواد الغذائية و43220 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 13 مولدا كهربائيا وعشر 10 مطارق ضغط.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود 13 تاجر مخدرات بحوزتهم 113,780 كيلوغرام من الكيف المعالج و1064 قرص مهلوس خلال عمليات متفرقة بكل من تلمسان وغليزان وعين الدفلى، في حين حجز حرّاس السواحل، بجيجل، 37,07 كيلوغرام من الكيف المعالج. كما أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا على متن شاحنة صغيرة مُحملة بـ 1345 وحدة من مادة التبغ ببسكرة.