اهتز اليوم، دوار بوراس بأعالي حي شنوة ببلدية تيبازة على وقع جريمة قتل نفذها زوج شاب في حق زوجته موجها لها عدة طعنات بآلة حادة في أنحاء متفرقة من الجسم قبل أن يسلم نفسه لمصالح الأمن الحضري بشنوة.



وفتحت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة تحقيقا في القضية تحت اشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة تييازة الذي تنقل اليوم إلى عين المكان رفقة الشرطة العلمية ومحافظ الشرطة للوقوف على ملابسات الحادثة ورفع الأدلة الجنائية، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة.

من جهتها ،أشارت مصادرنا إلى أن الزوج الثلاثيني طعن زوجته الضحية وهي أم لثلاثة أبناء، قبل أن يتوجه إلى التبليغ عن فعلته، فيما تجهل الدوافع التي تقف وراء الجريمة، خاصة وان شهادات السكان تشير إلى أن الزوج معروف بهدوءه.



