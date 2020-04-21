في واقعة غريبة، تحول لون وجه طبيبين صينيين إلى اللون الأسود، بعد إصابتهما بفيروس كورونا في شهر يناير الماضي، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان الطبيبان "يي فان" و "هو ويفينغ" (يبلغان من العمر 42 عاماً)، أصيبا بالفيروس أثناء علاجهما المرضى في مستشفى ووهان المركزي في يناير الماضي.

وقال طبيبهما لوسائل الإعلام الصينية إن تغير لون بشرتهما "غير طبيعي"، وقد يكون نتج عن اختلالات هرمونية بعد أن تضرر كبدهما بسبب نوع من الأدوية التي تلقياها في بداية العلاج، وتوقع عودة لون بشرة الطبيب إلى حالتها الطبيعية بعد تحسن وظائف الكبد.

والطبيبان هما زميلان للدكتور "لي ون ليانغ" أول من حذر من الفيروس، وهددته الحكومة الصينية بالسجن إذا استمر في تحذيراته، قبل أن يموت في 7 فبراير بعد الإصابة بالفيروس.

وأكد الدكتور يي في حديث إلى قناة " CCTV" من سريره في المستشفى أنه تعافى إلى حد كبير، مضيفاً أنه يمكنه أن يتحرك في السرير بشكل طبيعي، لكنه لا يزال يكافح من أجل المشي بشكل مستقل.

وأشار إلى انه عندما استيقظ لأول مرة وتعرف على حالته وشاهد وجه، شعر بالخوف، مؤكداً أنه تغلب على العقبة النفسية.

أما الدكتور "هو" الذي يعمل طبيب مسالك بولية، فحالته خطيرة، كما قال الدكتور "لي شوشينغ" الذي يعالجه، وعبّر عن قلقه بشأن صحته العقلية.

وكان "هو" هو الآخر وضع على جهاز تنفس من 7 فبراير إلى 22 مارس، واستعاد قدرته على الكلام في 11 أبريل الجاري.