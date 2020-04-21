دعت الرئاسة الروسية إلى عدم النظر إلى انهيار أسعار عقود النفط الآجلة لشهر مايو و كأنها نهاية العالم.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، في تصريح اليوم الثلاثاء، "أمس كان هناك انهيار في أسعار العقود الآجلة لشهر مايو، ولم تدخل أسعار النفط إلى قيمة صفرية".

واعتبر بيسكوف أن ما حدث هو "لحظة مضاربة تماما، لحظة تداول بحتة، ارتبطت بتاريخ إغلاق العقود الآجلة في مايو، وبالطبع هذا لا يحتاج إلى الترويع بنهاية العالم".

وكان خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، انخفض يوم أمس، لأول مرة في التاريخ إلى قيمة صفرية، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو إلى 25.38 دولار للبرميل.

ومع تراجع الطلب الفعلي على النفط بسبب أزمة فيروس كورونا ظهرت تخمة عالمية في المعروض، بينما لا يزال مئات ملايين الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار الفيروس.