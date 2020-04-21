كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا جمال فورار، اليوم الثلاثاء، عن آخر حصيلة للجائحة في الجزائر.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 392 بعد تسجيل 8 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

كما سجلت 93 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 2811 حالة.

أما حالات الشفاء فقد بلغت 1152 بعد تسجيل 53 حالة تعافي جديدة.

وبخصوص الحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 4527 وتشمل 1623 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و2904 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 34 مريضا حاليا في العناية المركزة.