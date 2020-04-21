راسلت النائب البرلماني عن ولاية مسلية نوة شتوح الوزير الأول عبد العزيز جراد للمطالبة بتعميم الاستفادة من منحة العلاوة الاستثنائية إلى جميع أسلاك الصحة العمومية وفئات أخرى مجندة في الميدان.

ونشرت النائب نص المراسلة على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك"، اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن مستخدمي قطاع الصحة بمختلف أسلاكهم أبانوا عن جهود معتبرة حماية لصحة المواطن بالرغم من انعدام الإمكانيات وتعرضهم لخطر العدوى.

وحسب المراسلة فإن التعليمة التي أرسلت إلى مديريات الصحة تضمنت قوائم إسمية للمستخدمين في الصحة المعنيين بالاستفادة من العلاوة الاستثنائية، الذين تم تجنيدهم في مكافحة هذا الوباء في أجل أقصاه 31 مارس 2020.

وأضافت النائب أن " إصدار هذه القوائم بهذه السرعة ودون توضيح ومرافقة من المصالح الرسمية سيؤدي إلى نوع من التوتر في صفوف مهنيي الصحة وقد تكون له انعكاسات سلبية على حسن سير الخدمات في مختلف المؤسسات الصحية".

وتابعت النائب أن المرسوم الرئاسي المؤرخ في 32 مارس 2020 لم يحدد الفئات المعنية من الاستفادة من هذه العلاوة الاستثنائية رغم أن جميع أسلاك الصحة العمومية مجندة للتصدي ومكافحة الوباء خاصة بعد استثنائها من الاستفادة من العطلة الاستثنائية.

كما طالبت النائب بتمديد الاستفادة من هذه العلاوة على فئات أخرى مجندة في الخط الأمامي كعمال النظافة وأعوان الحماية المدنية ورجال الدرك والأمن الوطني.