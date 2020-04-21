طمأنت الشركة الوطنية لتسويق المنتوجات النفطية (نفطال) اليوم الثلاثاء الزبائن بخصوص وفرة المنتوجات البترولية خلال شهر رمضان على مستوى شبكتها الوطنية لمحطات الخدمات.

و في بيان لها طمأنت الشركة زبائنها أنه تحسبا لشهر رمضان المعظم و على غرار الأيام الأخرى "تم اتخاذ جميع التدابير من أجل ضمان تموين منتظم و دائم للسوق الوطنية بالوقود و غاز البوتان".

في هذا السياق، أوضح نفس المصدر أن نفطال تطمئن إن شبكتها التي تشمل على 2400 محطة خدمات منتشرة على كامل التراب الوطني تبقى مفتوحة حسب ساعات العمل التي حددتها السلطات العمومية في إطار قرار الحجر الصحي المطبق على الولايات المعنية بعث انتشار وباء كوفيد-19 .

من جهة أخرى، أكدت نفطال أنه "خلال ساعات الحجر الصحي سيتم ضمان خدمة أدنى بالنسبة للحالات المستعجلة و الاستثنائية لاسيما لأصحاب رخصة التنقل و المصالح الإستشفائية و الهيئات النظامية".

كما ذكر هذا الفرع التابع لمجمع سوناطراك أن الاستهلاك الوطني للوقود عرف خلال فترة الحجر الصحي تراجعا معتبرا قارب 50 بالمئة بالنسبة لجميع المواد مما يعني ارتفاع هام في المخزون سواء في الوقود و غاز البترول المميع .

و عليه، تم تسجيل نسبة امتلاء قاربت 64 بالمئة في الوقود مما يعني مخزون وطني ل 10 أيام و 85 بالمئة بالنسبة لغاز البوتان المعبأ مما يمثل اكتفاء وطني ل9 أيام حسب ذات البيان.