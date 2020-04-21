أكد رائد البطولة التونسية لكرة القدم الترجي الرياضي اليوم الثلاثاء على موقعه الرسمي تمسكه باللاعبين الجزائريين عبد الرحمان مزيان ومحمد امين توغاي نافيا في نفس الوقت نية إدارة الفريق في التعاقد مع صانع ألعاب اتحاد الجزائر اللاعب الليبي مؤيد اللافي.

وأكد النادي التونسي في بلاغ له أنه" لم يفكر قط في انتداب اللاعب اللافي ولم يفكر كذلك في التفريط في اللاعبين مزيان وتوغاي".

وجاء تأكيد الترجي الرياضي ليفند أخبارا تم تداولها مؤخرا في احد المواقع الالكترونية التونسية حول حرص النادي على انتداب اللاعب الليبي مؤيد اللافي من اتحاد الجزائر مقابل 700 ألف أورو إضافة إلى التفريط في اللاعبين عبد الرحمان مزيان وأمين توغاي.

يذكر أن فريق العاصمة التونسية يضم في صفوفه بالإضافة إلى عبد الرحمان مزيان ومحمد أمين توغاي خمسة لاعبين جزائريين هم عبد الرؤوف بن غيث والطيب مزياني والياس شتي وعبد القادر بدران وبلال بن ساحة.

وقد استغل الترجي القوانين الجديدة لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تعتبر لاعبي المنطقة الأولى لاعبين محليين غير أجانب للتعاقد مع اللاعبين الجزائريين.