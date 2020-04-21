تتواصل الأشغال على مستوى مختلف ورشات المركب الأولمبي والقرية المتوسطية ببلدية بئر الجير (شرق وهران) "بوتيرة معتبرة" رغم تأجيل الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وتداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19)، حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء مصالح الولاية.

وأكد ذات المصدر بأن الشركات المكلفة بالإنجاز وكذا المؤسسات المناولة التي تسهر على إنهاء الأشغال تزاول نشاطها بشكل عادي "في ظل احترام قواعد التباعد الاجتماعي وكل التدابير الوقائية المعمول بها في إطار محاربة انتشار كوفيد-19".

وعرفت مختلف الورشات الخاصة بالهيكلين الضخمين صباح اليوم زيارة معاينة من طرف الوالي عبد القادر جلاوي، الذي كان مرفوقا بالمدير المحلي للتجهيزات العمومية، وفق ما أشارت إليه خلية الاتصال بالولاية، مضيفة بأن المسؤول الأول عن عاصمة الغرب الجزائري تفقد أرضية الملعب الرئيسي الذي يتسع لـ40.000 متفرج والذي توشك عملية زرع عشبه الطبيعي على الانتهاء.

كما وقف جلاوي على تقدم أشغال المرافق الملحقة، على غرار القاعة متعددة الرياضات التي تتسع لنحو 6.000 متفرج والمركب المائي الذي تصل طاقة استيعابه لأكثر من 2.000 متفرج ويضم حوضين أولمبيين وثالث نصف أولمبي.

للتذكير, فقد تأجلت الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي كانت مقررة بوهران في صائفة 2021 إلى الصائفة الموالية (25 يونيو-5 يوليو 2022) على خلفية تأجيل عدة تظاهرات رياضية دولية، على غرار الألعاب الأولمبية بطوكيو من العام الجاري إلى السنة المقبلة، بسبب الأزمة الصحية التي تضرب العالم منذ عدة أسابيع.