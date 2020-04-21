تم تسليم أكثر من 500 3 قناع واقي قام بإنتاجها أساتذة وباحثون وطلبة بجامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران "محمد بوضياف " إلى مؤسسات صحية بوهران وست ولايات بغرب الوطن، حسبما علم اليوم الثلاثاء من المبادرين بهذه العملية.

ومنذ إنطلاق العملية في 23 مارس الماضي تعمل المنصة التكنولوجية للجامعة المذكورة التي بادرت بتصنيع هذه الكمامات بتلبية احتياجات المؤسسات الصحية لولاية وهران في حدود 80 من المائة، وفقا لما أفاد به مدير المنصة أمين إيلاس .

وأوضح ذات المسؤول " أنه تم الانتهاء من تجهيز كل مصالح المؤسسات الصحية بوهران التي لها علاقة مباشرة مع فيروس كورونا ويجرى حاليا تجهيز المصالح الثانوية الداعمة التي لا تقل أهمية عن الأولى".

وأشار إلى أنه تم توسيع التصنيع والتوزيع لفائدة مؤسسات صحية لولايات أخرى في حاجة إلى الأقنعة الواقية على غرار معسكر وسيدي بلعباس وتلمسان وغليزان وسعيدة.

و تم في المجموع توزيع 500 3 قناع واقي على المؤسسات الصحية بسبع ولايات بغرب البلاد، يضيف نفس المصدر, لافتا إلى أن هيئات أخرى استفادت أيضا من الأقنعة ومنها مصالح الحماية المدنية التي يكون أعوانها أول المتعاملين مع المصابين بفيروس كورونا.