ذكر مواطنون من بلدية مزيرعة بولاية بسكرة أن عددا من الفلاحين الوافدين إلى سوق الجملة للخضر، بغرض بيع منتجاتهم، فضلوا التبرع والمساهمة في القافلة التضامنية التي بادرت بها جمعية ”هوير الخيرية” لفائدة سكان البليدة وتيبازة. ونقلا عن شهود عيان، فإن هؤلاء الفلاحين، بمجرد وصولهم إلى هذه البلدة، تفاجأوا بحماسة الشباب وهم يجمعون التبرعات، فلم يترددوا هم كذلك في إفراغ حمولتهم من مختلف الخضر والعودة إلى مزارعهم دون أن يبيعوا منها شيئا، ولسان حالهم يقول: ”في فعل الخير فليتنافس المتنافسون”.