لجأ بعض الأغنياء في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أسلوب جديد لعزل أنفسهم، خوفا من التعرض للعدوى بفيروس كورونا. وحسب ما نقلت صحيفة ”ديلي ميل” البريطانية، قام عدد من المليارديرات في ”وادي السليكون” بحجز رحلات إلى نيوزيلندا بمجرد أن بدأت أزمة فيروس كورونا الجديد في التصاعد في أمريكا، وتمكن عدد منهم من الفرار قبل فترة وجيزة من إغلاق نيوزيلندا حدودها أمام جميع المسافرين تقريبا في 16 مارس. كما تلقت شركة ”رايزينغ أس”، الشركة المصنعة للملاجئ المعروفة باسم ”ملاجئ يوم القيامة”، مكالمة من ثري أمريكي في نيويورك، يسأل عن كيفية فتح الباب السري لمأواه، الذي يقع على عمق 11 قدما تحت الأرض في نيوزيلندا. وكان الكثير من المليارديرات الأمريكيين يقومون بإعداد ملاجئ يوم القيامة منذ سنوات، حيث كانوا يشترون العقارات في نيوزيلندا ويبنون ملاجئ سرية بملايين الدولارات في عمق الأرض، حيث قامت شركة ”رايزينغ أس”، بتركيب وتشييد حوالي 10 مخابئ فاخرة في نيوزيلندا، بلغ متوسط تكلفة الواحد منها حوالي 3 ملايين دولار، علما أن السعر يمكن أن يصل إلى حوالي 8 ملايين دولار.