دعا وزير التجارة كمال رزيق اليوم الثلاثاء مصنعي مادة زيت المائدة على المستوى الوطني إلى تخفيض سعر هذه المادة بمناسبة رمضان، خاصة في الظرف الصحي الحالي الذي تعيشه البلاد على غرار كل دول العالم بفعل تفشي وباء كورونا، حسبما أورده بيان للوزارة.

وخلال ترؤسه اجتماع بمقر الوزارة بحضور إطارات الإدارة المركزية، دعا كمال رزيق المتعاملين لشعبة زيت المائدة بتخفيض سعر مادة زيت المائدة بمناسبة شهر رمضان الكريم، وقد أبدى المتعاملون الاقتصاديون موافقتهم المبدئية على هذا الطلب.

وافتتح الوزير جلسة العمل بتقديم نظرة عامة عن استراتيجية قطاع التجارة من حيث ضرورة ترشيد فاتورة الواردات حتى فيما يخص بعض المواد الأولية التي يمكن التخلي عن استيرادها تدريجيا وتعويضها بالمنتج المحلي، خاصة إن توفرت كل الظروف المتاحة طبيعيا وماديا لتجسيد ذلك على أرض الواقع بالتعاون بين المتعاملين الاقتصاديين الخواص والإدارة التي هي مجندة لتهيئة كل الشروط اللازمة والإمكانات المتاحة لتحقيق هذه الاستراتيجية الجديدة.

كما اتفق الوزير مع المتعاملين الاقتصاديين الحاضرين ممثلي الشعبة باجتماع تقني ثاني نهاية الأسبوع المقبل مع باقي الشركاء والقطاعات المعنية.

وكان الوزير قد اجتمع أمس الاثنين مع مصنعي مادة السكر الذين دعاهم إلى تخفيض سعر هذه المادة عشية رمضان.