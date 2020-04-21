تسجل بعض الأحياء السكنية تقع عبر ست بلديات بالجزائر العاصمة (المدنية، المرادية، الأبيار، بلوزداد، الجزائر الوسطى، سيدي أمحمد) انقطاعا في توزيع المياه الشروب ابتداء من ليلة غد الأربعاء بسبب أشغال إصلاح قناة رئيسية للتوزيع, حسبما أفادت به شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال) اليوم الثلاثاء في بيان لها.

وأوضح البيان أن شركة سيال تشرع ليلة غد الأربعاء 22 أفريل ابتداء من الساعة 20:00 مساء إلى غاية 08:00 من صبيحة يوم الخميس 23 أفريل في القيام بأشغال إصلاح قناة رئيسية للتوزيع على مستوى غابة الأطلس الصغير ببلدية المرادية.

وأضاف المصدر أن هذه الأشغال ستتسبب في وقف في عملية توزيع المياه الشروب على مستوى أحياء بلديات المدنية (كليا)، المرادية (شارع سويداني بوجمعة، لوسيان رينولد، ليقليسين وشارع البشير الابراهيمي جزئيا)، الأبيار (شارع بوقرة جزئيا، طريق نغوين فان وحي محمد باي القسنطيني) وبلوزداد (الأجزاء العلوية).

كما ستتوقف عملية توزيع المياه الشروب ببلدية الجزائر الوسطى (شارع كريم بلقاسم، شارع القلب المقدس، شارع ديدوش مراد جزئيا، شارع محمد الخامس، شارع لاروشال، شارع بليز باسكال، طريق زرياب، شارع فرانكلين روزفلت) وببلدية سيدي أمحمد (حي محيي الدين, شارع الشهداء، شارع محمد زكال وحي بوبيو).

وأكدت سيال أن عملية التزويد بالمياه الشروب سيستأنف تدريجيا خلال يوم الخميس، وأنها قد سخرت شاحنات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الاولوية (المؤسسات العمومية و المستشفيات) بالمياه.