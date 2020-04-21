تبحث مصر إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة للسلع الأساسية، بما في ذلك القمح في سبع محافظات بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه مصري (1.3 مليار دولار).

خبراء أوضحوا أن الخطوة تهدف لتأمين السلع الاستراتيجية لمواجهة الأزمة المحتملة عالميا في ظل كورونا وما بعده.

تقلبات عالمية سيتعرض لها العالم ما بعد كورونا، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وهو قاله الدكتور سعيد خليل، مستشار وزير الزراعة المصري السابق، من أن التقلبات العالمية خاصة فيما بعد أزمة كورونا تتطلب الاعتماد على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

وأضاف خليل، أن خطة الاكتفاء الذاتي تستلزم وجود الهناجر والمخازن اللازمة لتخزين الكميات التي تستخدمها مصر على مدار العام، وأن الخطوة سيكون لها أهميتها الكبرى في مواجهة أزمة كورونا وما بعدها.

ويشار إلى أن مصر تستهلك نحو 14 مليون طن قمح سنويا لرغيف الخبز، فيما يزيد الإنتاج الكلي للقمح عن 18 مليون طن، فيما تستهلك مصر 9.8 مليون طن من الذرة الصفراء يستورد منها أكثر من 8 مليون طن سنويا، وتستورد 2 مليون و 350 ألف طن من فول الصويا.