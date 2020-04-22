هوت أسعار النفط مجددا اليوم الأربعاء، ونزل خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 فيما تعاني السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب على كل شيء من البنزين إلى وقود الطائرات بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونزل خام القياس العالمي برنت 24 بالمائة في الجلسة السابقة ليلة أمس 15.98 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ جوان 1999. وبحلول الساعة 05:42 بتوقيت الجزائر، جرى تداول الخام بانخفاض 2.70 دولار أو 14 بالمائة إلى 16.63 دولار.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا ما يعادل ستة بالمائة إلى 10.89 دولار للبرميل.

ويأتي الهبوط بعد اثنين من أكثر الأيام جموحا في تاريخ تجارة النفط، إذ يبدو أن الامدادات العالمية ستفوق الطلب لشهور قادمة وتخفيضات الإنتاج الحالية غير كافية لتبديد التخمة.

وأدى تفشي فيروس كورونا لانخفاض الطلب على الوقود بنحو 30 بالمائة عالميا فيما تبحث شركات الطاقة في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، عن خزانات للنفط الزائد.

وقال جولدمان ساكس في تقرير"هذه نتيجة مباشرة لتزامن استثمار مفرط مع صدمة مفاجئة للطلب في مناطق ليس لها منافذ وتمتلك طاقة تخزين ونقل محدودة".