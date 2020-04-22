أعلنت مديرية الصحة لولاية تيزي وزو،أمس الثلاثاء في بيان، عن الشروع في حملة للكشف المبكر عن حالات الإصابة المحتملة بفيروس كورونا في الولاية لدى الأشخاص الذين كانوا على تواصل مع مصابين وهذا على مستوى منازلهم.

وحسب البيان فإن العملية تهدف إلى حصر حالات الإصابة بالوباء لكبح انتقال الفيروس وسط السكان، وهذا بعد الحصول على كمية كافية من الكواشف. وسجلت بولاية تيزي وزو 95 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 12 حالة وفاة، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة.