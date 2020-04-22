بادرت جامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" لوهران بالمساهمة في صيانة الأجهزة الاستشفائية في إطار عملية تضامنية جديدة مع الهياكل الصحية المجندة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح عميد الجامعة، أمين بوزيان حمو، أن "العملية تأتي في سياق العديد من المبادرات التي اتخذتها جامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" لوهران تضامنا مع الطاقم الاستشفائي الذي يعمل على مواجهة انتشار هذه الجائحة".

ويتعلق الأمر بصيانة أجهزة التنفس الاصطناعي من طرف فريق من الأساتذة والباحثين من كلية الهندسة الكهربائية التابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران "محمد بوضياف"، كما أشير إليه .

وقد تم إصلاح التجهيزات الأولى لفائدة المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران "أول نوفمبر"، وفق ذات المصدر، الذي أضاف أن المبادرة ستعمم على المؤسسات الصحية العمومية الأخرى على غرار المركز الاستشفائي الجامعي ومستشفى الأطفال لحي "كناستل".

كما يعمل نفس الفريق من الأساتذة والباحثين على تصميم الجزء الكهربائي من نموذج جهاز صغير للتنفس الصناعي في حين أن الجزء الميكانيكي يتكفل به مختبر الطيران وأنظمة الدفع التابع لمعهد الهندسة الميكانيكية لجامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران "محمد بوضياف".

ويتم إنجاز هذا النموذج بالتعاون مع مجموعة المتطوعين "أكتينغ فور جزاير"، المكونة من كفاءات علمية وطنية تنشط في الجزائر والخارج، يشير عميد الجامعة الذي أعلن عن الانطلاق الوشيك لإنتاج هلام مطهر.

للتذكير تتوفر جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران "محمد بوضياف" على منصة تكنولوجية أنتجت وسلمت أكثر من 3.500 قناع لمستخدمي الهياكل الاستشفائية بوهران وولايات أخرى من غرب البلاد و 21 قناع أكسجين يسمى "ديكاتلون" منها 15 للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران و6 لمستشفى بشار