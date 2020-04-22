حل، صباح اليوم الأربعاء، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، بمدينة حاسي مسعود في زيارة عمل وتفقد للمديرية الجهوية لقسم الإنتاج، عاين من خلالها أوضاع العمال الموجدين رهن الحجر الصحي عقب عودتهم من منازلهم.

ويوجد أكثر من 250 عامل بشركة سوناطراك بالحجر الصحي، حيث استأجرت المديرية الجهوية عدد من الفنادق بكل من عاصمة الولاية ورڨلة وحاسي مسعود، إضافة إلى أجنحة خاصة داخل قواعد الحياة للشركة، لإخضاع عمالها الذين استأنفوا مؤخرا العمل للحجر الصحي تطبيقا لإجراءات الوقاية من جائحة كورونا.

وقال مصدر موثوق لـ "الخبر"، أن توفيق حكار، قام بزيارة تفقدية للبئر الغازي 244 الذي نشب به حريق وتم إخماده بفضل كفاءات وسواعد من شركة سوناطراك .

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس المدير العام لسوناطراك بحسب المصدر ذاته، جلسة عمل حول بحث وتقييم التدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا داخل القواعد و ورشات العمل التابعة للمجمع وفروعه .