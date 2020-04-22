أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، أن الجزائر قادرة على مواجهة أزمة انهيار أسعار النفط، مشيرا الى أن شركة سوناطراك قدمت خطة عمل لتخطي هذه الأزمة.

وقال عرقاب، للصحافة، اليوم، أن قطاع الطاقة بتنسيق مع مجمع سوناطراك، قام بوضع خطة عمل في نهاية شهر فيفري المنصرم وباشرنا في أعمال الصيانة التي كانت مبرمجة في أوقات أخرى، لتفادي تسجيل عجز أكبر في ميزانية الدولة، مؤكدا أن الجزائر قد حضرت نفسها لمرحلة ما بعد الحجر الصحي، للحفاظ على موارد الطاقة في البلاد.

وأشار الوزير، أن الجزائر طلبت لقاءات تشاورية أخرى غير رسمية مع دول منظمة أوبك+، لتقييم وضعية سوق النفط.